PF suspeita que sindicato ligado a irmão de Lula desviou aposentadorias do INSS para empresas de fachada

A Polícia Federal (PF) encontrou fortes indícios de que o Sindicato Nacional dos Aposentados (Sindnapi) desviou uma grande quantia de dinheiro de aposentadorias e pensões do INSS. A PF suspeita que os recursos, que somam R$ 389 milhões, foram usados para abastecer uma empresa de fachada e beneficiar parentes de dirigentes do sindicato.





A informação foi divulgada nesta terça-feira (14) pelo jornal O Estado de S. Paulo.





O Sindnapi é uma das entidades que tinha a permissão de cadastrar aposentados junto ao INSS e, em seguida, fazer descontos automáticos nos benefícios, supostamente para pagar por serviços oferecidos aos associados.





As investigações da PF apontam que, entre 2021 e 2025, o sindicato recebeu os R$ 389 milhões através desses descontos. No entanto, o dinheiro teria sido desviado para lavar dinheiro, ou seja, esconder a origem criminosa dos valores.





A PF afirma que o modo como o dinheiro era movimentado — com diversas transferências para pessoas e empresas diferentes — mostra que o objetivo era “ocultar e dissimular” a origem dos valores.





Com base nas evidências coletadas pela PF e com o aval do Procurador-Geral da República, André Mendonça, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou uma nova fase da Operação Sem Desconto.





O ministro determinou o bloqueio de R$ 389 milhões das contas do Sindnapi, do seu atual presidente, Milton Baptista, e de outros diretores. O sindicato e seus dirigentes também foram alvo de busca e apreensão de documentos. Outras duas associações também foram visadas na operação.





Uma das suspeitas da PF envolve a Santmax Engenharia. A investigação aponta que a empresa recebeu mais de R$ 1,1 milhão do Sindnapi, mas há dúvidas sobre sua existência real:

O endereço da Santmax é uma pequena casa sem identificação comercial.

Ela não registra funcionários desde 2018.

Além disso, a investigação cita o ex-presidente do sindicato, João Batista Innocentini (já falecido), que teria feito transferências para o escritório de advocacia de seu genro.





O Sindnapi negou qualquer irregularidade. Por meio de nota, a defesa manifestou “absoluto repúdio e indignação com quaisquer alegações de que foram praticados delitos” e prometeu provar a legalidade de sua atuação na Justiça.





É importante ressaltar que José Ferreira da Silva, o Frei Chico, irmão do Presidente Lula, é um dos dirigentes do Sindnapi. No entanto, ele não é alvo da investigação da PF. As apurações da polícia se concentram na gestão anterior à sua.





(Gazeta Brasil)