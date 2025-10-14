EXCELENTE NOTÍCIA: cachorro baleado em Rafael Arruda recebe alta no Hospital Veterinário do UNINTA

Após atendimento de urgência e dois procedimentos cirúrgicos, o paciente Bob volta para casa em bom estado de saúde.

No dia 13 de outubro, o Hospital Veterinário (HOVET) do Centro Universitário Inta – UNINTA celebrou a recuperação do paciente Bob, que recebeu alta após um processo de tratamento e acompanhamento intensivo. O animal, originário do distrito de Rafael Arruda, deu entrada no centro cirúrgico no dia 20 de setembro, apresentando duas lesões provocadas por projéteis de arma de fogo.





Desde sua acolhida – autorizada pelo Reitor do UNINTA, Dr. Daniel Rontgen Melo Spíndola Rodrigues – o paciente foi atendido pela equipe médica de plantão, passando por exames de imagem e uma avaliação clínica detalhada. O caso exigiu uma laparotomia exploratória como primeira cirurgia, para avaliação e controle das lesões internas, seguida de um procedimento ortopédico para correção de uma fratura na região do sacro. Durante o período cirúrgico, Bob também foi submetido à castração, conforme indicação médica. Todas as intervenções foram conduzidas pela equipe do Hospital Veterinário, que também acompanhou de perto o processo de recuperação do animal.





Todo o tratamento foi oferecido gratuitamente pelo HOVET, reafirmando o compromisso da instituição com o bem-estar animal, ao disponibilizar atendimento de qualidade, estrutura moderna e equipe especializada para casos de urgência e rotina.









Conheça o HOVET





Fundado há 18 anos pelo Chanceler do UNINTA, Dr. Oscar Spíndola Rodrigues Júnior, o primeiro hospital veterinário particular de Sobral é referência no atendimento a animais domésticos e silvestres, de pequeno e grande porte. O hospital atende a comunidade sobralense e da região 24 horas por dia, incluindo urgências e emergências. Além disso, oferece aos estudantes do curso de Medicina Veterinária da instituição um espaço completo para estágio, práticas e experiências formativas.









SERVIÇO





Hospital de Pequenos e Grandes Animais do UNINTA (HOVET)

R. Profa. Maria Cleide Dias Carneiro, 154 - Dom Expedito, Sobral

Telefone: (88) 9951-0382

Instagram: @hospitalveterinariouninta