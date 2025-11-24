Apple prepara novo modelo de Iphone para os fãs

A família iPhone 17 ganhará um novo integrante: o iPhone 17e, previsto para chegar no início de 2026.

A Apple pode estar prestes a surpreender seus fãs com um reforço inesperado para a próxima geração de celulares. Rumores indicam que a família iPhone 17 ganhará um novo integrante: o iPhone 17e, previsto para chegar no início de 2026 como parte da reestruturação do calendário de lançamentos da marca. Segundo o analista Jeff Pu, o aparelho deve ser apresentado por volta do primeiro trimestre, fora do tradicional evento de setembro.





O diferencial que mais chamou atenção é a possível inclusão da câmera frontal de 18 MP com tecnologia Center Stage — recurso antes restrito aos modelos premium, como o iPhone 17 Pro e o 17 Pro Max. A estratégia sugere que a Apple pretende diminuir as fronteiras entre suas linhas, trazendo funções avançadas para modelos considerados de entrada.





Para usuários que amam selfies e participam de videochamadas com frequência, o salto pode ser expressivo. O Center Stage ajusta automaticamente o enquadramento para manter o rosto centralizado, permitindo também acomodar mais pessoas na imagem. Com maior resolução, as capturas devem ganhar nitidez e qualidade mesmo em ambientes desafiadores.





Se confirmado, o iPhone 17e poderá marcar uma nova fase na política da Apple: menos diferença entre “básico” e “premium”, e mais tecnologia acessível dentro do próprio ecossistema.



