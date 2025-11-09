Corpo de homem desaparecido há seis dias é encontrado em Cariré

O corpo de Raimundo Gonçalves Serafim, que estava desaparecido há cerca de seis dias, foi encontrado na manhã deste domingo (9) nas proximidades do Açude Velho, no bairro Japão, em Cariré.





De acordo com informações de populares, Raimundo costumava ingerir bebidas alcoólicas e foi visto pela última vez com vida justamente nas imediações do açude onde o corpo foi localizado. Desde o seu desaparecimento, equipes da Guarda Civil Municipal de Cariré realizaram buscas na área durante cinco dias consecutivos.





Infelizmente, apenas neste domingo o corpo de Raimundo foi encontrado já sem vida. O local onde ele estava era de difícil acesso, o que dificultou o resgate. Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Sobral foi acionada para realizar a remoção do corpo.





A Perícia Forense do Estado do Ceará (PEFOCE) e o rabecão também compareceram ao local para a realização dos procedimentos cabíveis e encaminhamento do corpo para exame pericial, que deve apontar as causas da morte.





O caso gerou comoção entre os moradores do bairro Japão, que acompanharam de perto as buscas nos últimos dias.





Fonte: Jaibaras Online