Morre em Sobral o Monsenhor João Batista Frota, ícone da fé e da solidariedade

Faleceu na noite desta sexta-feira, 7 de novembro de 2025, o Padre João Batista Frota, carinhosamente conhecido como Monsenhor Frota, um dos mais importantes líderes religiosos e sociais da região norte do Ceará. Sua morte causa grande comoção entre fiéis, amigos e comunidades que foram profundamente marcadas por seu exemplo de fé e dedicação ao próximo.





Ordenado sacerdote em Roma, no ano de 1966, Padre João completou 58 anos de vida sacerdotal em março de 2024. Durante toda a sua trajetória, foi uma das figuras mais expressivas da Diocese de Sobral, dedicando-se intensamente às causas sociais e à evangelização, sempre com ênfase no cuidado aos pobres e marginalizados.





Entre suas muitas ações, destaca-se a criação do projeto “Cabra Nossa de Cada Dia”, um programa voltado para a promoção da solidariedade e o combate à fome e à pobreza. A iniciativa ganhou reconhecimento nacional e rendeu a Padre João o Prêmio Nacional de Direitos Humanos em 2011, honraria concedida a pessoas e instituições com atuação exemplar na defesa da dignidade humana.





Monsenhor Frota também recebeu diversas homenagens ao longo da vida. Em 2001, a praça do Setor-3, no distrito de Jaibaras, passou a levar seu nome. Mais recentemente, em 2024, um auditório em Jaibaras foi inaugurado em sua homenagem, como forma de reconhecimento por seu legado espiritual e social.





Descrito por todos como um homem simples, caridoso e profundamente comprometido com o Evangelho, Padre João Batista Frota deixa um legado de solidariedade, fé e amor ao próximo que continuará inspirando gerações.





A Diocese de Sobral deve divulgar em breve informações sobre o velório e o sepultamento do religioso.