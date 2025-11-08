Do Semiárido para o mundo: pesquisa de mestrando do UNINTA será apresentada na COP30

O estudo intitulado “Cabra Nossa de Cada Dia: a resiliência do semiárido do Nordeste brasileiro frente às mudanças e à justiça climática” foi um dos 220 trabalhos aprovados para a programação oficial do evento.





O mestrando Jorge Luís de Paula, do Programa de Mestrado em Ciências da Saúde do Semiárido do UNINTA, teve seu projeto selecionado entre mais de 1.200 propostas para ser apresentado na COP30 – Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que acontece neste mês de novembro em Belém (PA). A conquista representa um marco para a pesquisa científica do UNINTA e reforça o compromisso da instituição com a sustentabilidade e a justiça climática.





Orientado pelo Prof. Dr. João Batista Cajazeiras, o estudo intitulado “Cabra Nossa de Cada Dia: a resiliência do semiárido do Nordeste brasileiro frente às mudanças e à justiça climática” foi um dos 220 trabalhos aprovados para a programação oficial do evento. A pesquisa se baseia nas práticas do projeto Cabra Nossa de Cada Dia, referência nacional em agroecologia e desenvolvimento rural sustentável.





Graduado em Enfermagem pela UVA e especialista pelo UNINTA, Jorge Luís atua há quase 20 anos no projeto, criado em 1993 pelo Padre João Batista Frota para combater a pobreza e reduzir a mortalidade infantil no semiárido cearense. Hoje presidente da Associação Cabra Nossa de Cada Dia, o pesquisador destaca a metodologia solidária da iniciativa, que repassa cabras leiteiras às famílias e garante a continuidade do projeto por meio da doação de novas crias.





A pesquisa será apresentada no dia 11 de novembro, com presença de representantes do UNINTA, da associação e da Prefeitura de Sobral. Segundo Jorge Luís, participar da COP30 é “uma honra e uma grande responsabilidade”, além de provar que “o conhecimento acadêmico pode nascer da vivência no campo e transformar realidades”.





