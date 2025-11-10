Felipe Martins pede 'vaquinha' apara pagar advogados

Ex-assessor de Assuntos Internacionais de Jair Bolsonaro, Filipe Martins promove uma “vaquinha” para custear os serviços de seus advogados nos Estados Unidos. Martins foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por suposto envolvimento na elaboração do plano de golpe de Estado pelo qual Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF).





De acordo com Jeffrey Chiquini, responsável pela defesa de Martins no Brasil, a campanha de arrecadação foi criada por apoiadores do ex-assessor.





“Um grupo de apoiadores e amigos do Filipe Martins criou uma campanha para arrecadar fundos a fim de ajudá-lo a custear as despesas da nova fase do processo nos EUA, além de outros gastos decorrentes da perseguição e das restrições que ele vem enfrentando há quase três anos”, afirmou Chiquini.





“Cada centavo irá exclusivamente para ele e para custear os novos advogados criminalistas nos EUA. Vamos apoiar o Filipe a levar todos os responsáveis pela fraude no sistema migratório americano à Justiça dos Estados Unidos”, completou.





A acusação contra Martins aponta que o ex-assessor viajou para os EUA com Jair Bolsonaro em dezembro de 2022. O governo norte-americano, no entanto, informou que o registro de entrada dele no país é fruto de um documento falso. Washington investiga se alguma autoridade cometeu fraude com intenção de incriminar o ex-assessor de Bolsonaro.





