Flávio explica suspensão de salário de Bolsonaro no PL: “Lei”

O senador também pediu que aliados mantenham união diante da decisão judicial.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) comentou nesta quinta-feira (27) a decisão do Partido Liberal (PL) de suspender o salário e as atividades partidárias de Jair Bolsonaro após a condenação definitiva do ex-presidente no Supremo Tribunal Federal (STF). Em mensagem publicada nas redes sociais, ele afirmou que a medida “foi obrigatória” e não reflete a vontade política da sigla.





Flávio destacou que o PL abriu espaço para que o pai continuasse “o projeto de resgate do Brasil” e afirmou confiar que o grupo ainda pode “vencer”. Segundo ele, a legenda apenas cumpriu o que a lei determina ao afastar Bolsonaro das funções de presidente de honra.





– Se ele está arbitrariamente impedido de trabalhar, a lei determina isso – escreveu o senador.





Ele também pediu que aliados mantenham união diante da decisão judicial.





– Enquanto eu estiver vivo, nada faltará ao meu pai – declarou.





O apelo por coesão ocorre após o anúncio do PL, que suspendeu o salário de cerca de R$ 42 mil pagos ao ex-presidente, além de suas atribuições internas. A medida foi tomada após Bolsonaro ser condenado a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado e perder seus direitos políticos.



Fonte: Pleno News