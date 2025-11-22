Moradores do Interior pedem revisão nos horários de visita da UTI do Hospital do Coração de Sobral

Um apelo público dirigido à direção do Hospital do Coração de Sobral ganhou destaque nesta semana. Moradores de diferentes localidades do interior, que preferem não se identificar individualmente, solicitaram que a instituição reavalie o atual horário de visitas da Unidade de Terapia Intensiva (UTI).





Segundo o relato, muitas famílias enfrentam grande dificuldade para visitar parentes internados, especialmente devido às limitações de transporte entre os municípios. Os horários atuais, afirmam, nem sempre são compatíveis com os horários de ônibus, transportes alternativos ou ambulâncias, o que frequentemente impede que familiares consigam chegar a tempo de ver seus entes queridos.





De acordo com o pedido coletivo, a criação de um horário de visita pela manhã ajudaria significativamente quem mora em regiões mais afastadas. “Muitas vezes não conseguimos transporte que nos permita chegar no horário. Em algumas situações, a visita acaba se tornando impossível. Por isso, pedimos que o hospital pense um pouco em nós”, diz o apelo enviado pelos moradores, que afirmam falar em nome de muitos que não têm coragem de se manifestar diretamente.





A solicitação foi redigida com a esperança de que chegue à direção do Hospital do Coração de Sobral e seja considerada com sensibilidade. Os moradores agradecem antecipadamente pela atenção e reforçam que a mudança traria um grande alívio para famílias que já enfrentam momentos delicados.





“Desde já, agradecemos”, finaliza a mensagem.