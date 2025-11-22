Veja as imagens da sala onde Bolsonaro está preso em Brasília

Investigadores da Polícia Federal divulgaram imagens da sala especial onde o ex-presidente Jair Bolsonaro está detido na Superintendência da corporação em Brasília. As fotos mostram um ambiente que se assemelha a um quarto de hotel, bem diferente das celas comuns do sistema penitenciário.





O espaço conta com cama, armário, escrivaninha, ar-condicionado, televisão, frigobar e banheiro privativo. A estrutura faz parte do padrão de sala de Estado-Maior, prevista em lei para autoridades com prerrogativa de função, garantindo condições diferenciadas e maior segurança física ao detido.





A sala passou por reforma recente, já prevendo a possibilidade de uma prisão preventiva do ex-presidente devido a reiterados descumprimentos de decisões judiciais. O local é semelhante ao que foi utilizado por Luiz Inácio Lula da Silva na Superintendência da PF em Curitiba, e também ao espaço que abrigou o ex-presidente Michel Temer durante quatro dias na PF do Rio de Janeiro.





Bolsonaro foi preso na manhã deste sábado (22) após ordem do ministro Alexandre de Moraes, que citou risco de fuga ao apontar uma violação na tornozeleira eletrônica. Detido por volta das 6h, ele foi levado à superintendência, onde passou por exame de corpo de delito.





