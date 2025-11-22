Defesa de Bolsonaro vai recorrer de prisão; veja nota

Bolsonaro foi preso por ordem do ministro Alexandre de Moraes.

A defesa de Jair Bolsonaro anunciou que vai recorrer da decisão do ministro Alexandre de Moraes (Supremo Tribunal Federal) que determinou a prisão do ex-presidente.





Bolsonaro foi preso na manhã deste sábado (22) em casa, em Brasília, após Moraes atentar ao pedido da Polícia Federal, que viu risco de fuga do ex-presidente.





Na nota divulgada pelos advogados, os defensores destacam o direito a liberdade religiosa e e afirmam que a prisão “causa profunda perplexidade”.









Veja a nota na íntegra:





A prisão preventiva do ex-Presidente Jair Bolsonaro, decretada na manhã de hoje, causa profunda perplexidade, principalmente porque, conforme demonstra a cronologia dos fatos (representação feita em 21/11), está calcada em uma vigília de orações.





Constituição de 1988, com acerto, garante o direito de reunião a todos, em especial para garantir a liberdade religiosa. Apesar de afirmar a “existência de gravíssimos indícios da eventual fuga”, o fato é que o ex-Presidente foi preso em sua casa, com tornozeleira eletrônica e sendo vigiado pelas autoridades policiais.









Além disso, o estado de saúde de Jair Bolsonaro é delicado e sua prisão pode colocar sua vida em risco.





A defesa vai apresentar o recurso cabível.





(Diário do Poder)