Motociclista é assaltado e tem moto roubada próximo ao Assaí, em Sobral

Um homem teve sua motocicleta roubada na tarde de 19 de novembro de 2025, nas proximidades da rotatória do supermercado Assaí, no município de Sobral.





A vítima relatou que havia deixado uma passageira no supermercado quando foi abordado por dois indivíduos em uma motocicleta vermelha. Um dos suspeitos estava armado com um revólver.





Segundo informações, o homem armado ordenou que a vítima descesse da moto. Em seguida, perguntou se ele estava armado e exigiu que mostrasse o conteúdo dos bolsos. Após verificar que não havia arma, o criminoso pegou apenas a motocicleta da vítima — uma Honda CG 160 Start vermelha, ano 2025, placa THQ8B72 — e fugiu com o comparsa. Nenhum documento pessoal ou celular foi levado.





Quem souber informações do paradeiro da moto, entrar em contato com a Polícia (190). O sigilo e o anonimato são garantidos.