Homem é assaltado a caminho de casa no bairro Tamarindo, em Sobral

Um jardineiro foi vítima de um assalto na tarde do dia 20 de novembro de 2025, no bairro Tamarindo, em Sobral.





Segundo informações, a vítima seguia para casa após terminar um serviço quando foi surpreendido por dois indivíduos, sendo que um deles portava uma arma de fogo. Apesar de não apontar a arma diretamente para a vítima, o assaltante exibiu o armamento preso à cintura, intimidando o jardineiro.





Os criminosos subtraíram do trabalhador seu material de trabalho, incluindo uma escada de alumínio, uma foice, uma tesoura de jardinagem, além de uma certa quantia em dinheiro. Não houve agressões físicas, e os suspeitos fugiram após o crime.