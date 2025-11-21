CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

sexta-feira, 21 de novembro de 2025

Homem é assaltado a caminho de casa no bairro Tamarindo, em Sobral

sexta-feira, novembro 21, 2025

Um jardineiro foi vítima de um assalto na tarde do dia 20 de novembro de 2025, no bairro Tamarindo, em Sobral.

Segundo informações, a vítima seguia para casa após terminar um serviço quando foi surpreendido por dois indivíduos, sendo que um deles portava uma arma de fogo. Apesar de não apontar a arma diretamente para a vítima, o assaltante exibiu o armamento preso à cintura, intimidando o jardineiro.

Os criminosos subtraíram do trabalhador seu material de trabalho, incluindo uma escada de alumínio, uma foice, uma tesoura de jardinagem, além de uma certa quantia em dinheiro. Não houve agressões físicas, e os suspeitos fugiram após o crime.

