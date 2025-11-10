CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

DETETIVE PARTICULAR - INVESTIGAÇÃO CONJUGAL

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!


 

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

segunda-feira, 10 de novembro de 2025

Taty Girl promete noite inesquecível em Sobral com show no Coqueiros Clube!

segunda-feira, novembro 10, 2025  Nenhum comentário

Alô, Sobral! Pode se preparar para uma noite de muita emoção, nostalgia e grandes sucessos! No dia 20 de dezembro, o Coqueiros Clube será palco de um show imperdível com a Dona do Baú, @tatygirl, que promete agitar o público com um repertório repleto de hits e surpresas.

E não para por aí! A cantora cearense trará convidados super especiais, garantindo uma noite inesquecível para os fãs e amantes do forró das antigas.

As vendas dos ingressos começam na quarta-feira, dia 12 de novembro, então já marca na agenda e não perde tempo, porque a expectativa é de casa cheia!

📍 Evento: Taty Girl e convidados
📅 Data: 20 de dezembro
🏛️ Local: Coqueiros Clube – Sobral
🎟️ Início das vendas: Quarta, 12 de novembro

Veja mais sobre:

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 