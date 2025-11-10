Taty Girl promete noite inesquecível em Sobral com show no Coqueiros Clube!

Alô, Sobral! Pode se preparar para uma noite de muita emoção, nostalgia e grandes sucessos! No dia 20 de dezembro, o Coqueiros Clube será palco de um show imperdível com a Dona do Baú, @tatygirl, que promete agitar o público com um repertório repleto de hits e surpresas.





E não para por aí! A cantora cearense trará convidados super especiais, garantindo uma noite inesquecível para os fãs e amantes do forró das antigas.





As vendas dos ingressos começam na quarta-feira, dia 12 de novembro, então já marca na agenda e não perde tempo, porque a expectativa é de casa cheia!





📍 Evento: Taty Girl e convidados

📅 Data: 20 de dezembro

🏛️ Local: Coqueiros Clube – Sobral

🎟️ Início das vendas: Quarta, 12 de novembro