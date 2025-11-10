Santa Casa de Misericórdia de Sobral avança com a inauguração do setor de Pré-Operatório

Dando mais um passo em direção à melhoria contínua dos seus serviços, a Santa Casa de Misericórdia de Sobral inaugurou, nesta quarta-feira (5), o setor de Pré-Operatório. O espaço representa um importante avanço na organização e na agilidade dos atendimentos cirúrgicos da instituição, reforçando o compromisso com a qualidade assistencial e a segurança do paciente.





Com seis vagas de admissão, o novo setor tem como foco a otimização do fluxo cirúrgico, o que permitirá reduzir significativamente o tempo de espera pelos procedimentos. Destinado a pacientes que atendam aos critérios clínicos definidos, o ambiente funciona como uma etapa intermediária essencial entre a internação e o centro cirúrgico.





Segundo o Dr. Evandro Azevedo, Coordenador médico do Centro Cirúrgico, o espaço trará ganhos expressivos à rotina do hospital. “Nosso objetivo é melhorar o conforto dos pacientes, garantir mais agilidade e aumentar a rotatividade, ampliando o número de cirurgias diárias e potencializando o desempenho do centro cirúrgico em um ambiente de excelência”, destacou o médico.





O momento foi abençoado pelo capelão da instituição, Pe. Magalhães, marcando simbolicamente o início de uma nova etapa. As coordenadoras do Centro Cirúrgico e da Sala de Recuperação Pós-Anestésica, Brena Braga e Andrea Ribeiro, celebraram a conquista junto à equipe. “Esse dia representa um marco para nós. É uma oportunidade de aprimorar nossos protocolos, melhorar a organização e oferecer ao paciente o melhor serviço possível”, afirmou Ribeiro.





A diretora assistencial, Maria de Lourdes Santos Rocha, também participou da inauguração e expressou o significado da conquista. “Esse espaço simboliza o resultado do empenho de muitos profissionais e o compromisso da Santa Casa em oferecer uma assistência cada vez mais humanizada e eficiente”, pontuou.



