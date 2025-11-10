Trump chama de "grande escândalo" construção de rodovia para COP30

Presidente dos EUA e ativistas criticam destruição de 100 mil árvores em Belém; cúpula é apontada como espetáculo de ostentação.





O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou sua rede social, Truth Social, neste domingo (9), para criticar a construção de uma rodovia de quatro faixas em Belém (PA), cidade que sedia a COP30.





O americano chamou o projeto de “grande escândalo” ao compartilhar um vídeo de um programa da Fox News, no qual o editor do portal ClimateDepot, Marc Morano, e o comentarista Charles Hurt discutem a obra.





Morano, que está em Belém desde 6 de novembro e se autodeclara “representante não oficial” dos EUA na COP30, acusou o governo brasileiro de devastar a floresta amazônica para receber autoridades e participantes da conferência.









Os EUA não enviaram uma delegação oficial ao evento.





Segundo o editor, cerca de 100 mil árvores foram derrubadas para abrir caminho à rodovia, que, segundo ele, “atravessou a floresta que tentam salvar há décadas” e serviria para acomodar “limusines, SUVs e jatinhos particulares”.





Morano ainda ironizou a postura da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmando que ela “se gabou” de ter conseguido “amontoar o máximo possível de pessoas para demonstrar como o Brasil está salvando a floresta amazônica”.





A crítica não se limita ao aspecto ambiental: Morano classificou a cúpula como “um desastre”, acusando os organizadores de priorizarem a ostentação e o protocolo em detrimento da proteção real da Amazônia.









“Não tem como deixar mais claras as prioridades dessas pessoas”, afirmou.





Com informações do portal Diário do Poder





Veja abaixo a publicação de Trump na íntegra: