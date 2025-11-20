Veículo pega fogo em Graça/CE; ninguém fica ferido; VÍDEO

Nesta quinta-feira, dia 20, moradores da cidade de Graça, no interior do Ceará, foram surpreendidos por um incêndio em um veículo Toyota Corolla. O incidente ocorreu durante a manhã e chamou a atenção de quem passava pelo local.





Segundo informações preliminares, o fogo começou de forma repentina enquanto o carro trafegava. As chamas se espalharam rapidamente, mas, apesar do susto, ninguém ficou ferido. Populares acionaram o socorro, e as equipes conseguiram controlar o incêndio antes que ele se propagasse para outras áreas.





As causas do incêndio ainda não foram identificadas, e o caso deve ser apurado para determinar o que provocou o problema no veículo.





O incidente serviu de alerta para a importância da manutenção preventiva e da atenção aos sinais que veículos podem apresentar antes de falhas mais graves. Felizmente, o episódio terminou apenas com danos materiais.