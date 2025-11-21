NÃO FIQUE DESEMPREGADO(A)! 117 VAGAS DE EMPREGO DISPONÍVEIS HOJE (21) EM SOBRAL









OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS





Ajudante de obras 04





Assessor de microcrédito 01





Assistente administrativo 01





Assistente de mídias sociais 01





Assistente de vendas 01





Atendente de clínica médica 01





Atendente do setor de frios e laticínios 02





Auxiliar administrativo 01





Auxiliar de linha de produção 02





Auxiliar de mecânico de autos 01





Comprador 01





Confeiteiro 01





Consultor de vendas 06





Coordenador de eventos 01





Cozinheiro geral 01





Desenhista projetista de construção civil 01





Empregado domestico nos servicos gerais 01





Engenheiro civil 01





Fiscal de prevenção de perdas 01





Garçom 01





Gerente de loja e supermercado 01





Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados 01





Mecânico de automóvel 01





Mecânico de manutenção de máquinas industriais 01





Mestre de obras 01





Montador instalador de acessórios 01





Motofretista 01





Operador de vendas (lojas) 01





Pasteleiro 01





Pedreiro 04





Recepcionista, em geral 01





Representante comercial autônomo 02





Salgadeiro 02





Servente de pedreiro 01





Supervisor de vendas comercial 01





Técnico de operações de telecomunicações 01





Técnico de refrigeração (instalação) 02





Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação 01





Técnico de vendas 02





Vendedor interno 02





Vendedor porta a porta 06





Vendedor pracista 03





Total 67













PESSOA COM DEFICIÊNCIA





OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS





Trabalhador polivalente da confecção de calçados 50



