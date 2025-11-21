CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

sexta-feira, 21 de novembro de 2025

NÃO FIQUE DESEMPREGADO(A)! 117 VAGAS DE EMPREGO DISPONÍVEIS HOJE (21) EM SOBRAL

sexta-feira, novembro 21, 2025



OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Ajudante de obras 04

Assessor de microcrédito 01

Assistente administrativo 01

Assistente de mídias sociais 01

Assistente de vendas 01

Atendente de clínica médica 01

Atendente do setor de frios e laticínios 02

Auxiliar administrativo 01

Auxiliar de linha de produção 02

Auxiliar de mecânico de autos 01

Comprador 01

Confeiteiro 01

Consultor de vendas 06

Coordenador de eventos 01

Cozinheiro geral 01

Desenhista projetista de construção civil 01

Empregado domestico nos servicos gerais 01

Engenheiro civil 01

Fiscal de prevenção de perdas 01

Garçom 01

Gerente de loja e supermercado 01

Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados 01

Mecânico de automóvel 01

Mecânico de manutenção de máquinas industriais 01

Mestre de obras 01

Montador instalador de acessórios 01

Motofretista 01

Operador de vendas (lojas) 01

Pasteleiro 01

Pedreiro 04

Recepcionista, em geral 01

Representante comercial autônomo 02

Salgadeiro 02

Servente de pedreiro 01

Supervisor de vendas comercial 01

Técnico de operações de telecomunicações 01

Técnico de refrigeração (instalação) 02

Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação 01

Técnico de vendas 02

Vendedor interno 02

Vendedor porta a porta 06

Vendedor pracista 03

Total 67



PESSOA COM DEFICIÊNCIA

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Trabalhador polivalente da confecção de calçados 50

Total 50

