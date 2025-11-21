NÃO FIQUE DESEMPREGADO(A)! 117 VAGAS DE EMPREGO DISPONÍVEIS HOJE (21) EM SOBRAL

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS
Ajudante de obras 04
Assessor de microcrédito 01
Assistente administrativo 01
Assistente de mídias sociais 01
Assistente de vendas 01
Atendente de clínica médica 01
Atendente do setor de frios e laticínios 02
Auxiliar administrativo 01
Auxiliar de linha de produção 02
Auxiliar de mecânico de autos 01
Comprador 01
Confeiteiro 01
Consultor de vendas 06
Coordenador de eventos 01
Cozinheiro geral 01
Desenhista projetista de construção civil 01
Empregado domestico nos servicos gerais 01
Engenheiro civil 01
Fiscal de prevenção de perdas 01
Garçom 01
Gerente de loja e supermercado 01
Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados 01
Mecânico de automóvel 01
Mecânico de manutenção de máquinas industriais 01
Mestre de obras 01
Montador instalador de acessórios 01
Motofretista 01
Operador de vendas (lojas) 01
Pasteleiro 01
Pedreiro 04
Recepcionista, em geral 01
Representante comercial autônomo 02
Salgadeiro 02
Servente de pedreiro 01
Supervisor de vendas comercial 01
Técnico de operações de telecomunicações 01
Técnico de refrigeração (instalação) 02
Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação 01
Técnico de vendas 02
Vendedor interno 02
Vendedor porta a porta 06
Vendedor pracista 03
Total 67
PESSOA COM DEFICIÊNCIA
OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS
Trabalhador polivalente da confecção de calçados 50
Total 50
