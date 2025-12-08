Cantor Mauri, irmão de Chitãozinho e Xororó, morre em acidente

Morreu neste domingo (7) o cantor Mauri, irmão de Chitãozinho e Xororó. O cantor, que fazia dupla com irmão Maurício, morreu em um acidente no km 373 da Régis Bittencourt (BR-116), em Miracatu (SP).





Nascido Amauri Prudêncio de Lima, em Mauá, na Região Metropolitana de São Paulo, em 1970, ele formava uma dupla sertaneja com Maurício há 35 anos e morava em Campinas (SP).





Em nota, a assessoria de imprensa da dupla Chitãozinho e Xororó informou que Maurício está bem fisicamente e sendo assistido.





O acidente ocorreu na pista sentido São Paulo e causou 6 km de lentidão.





Antes de se juntarem nos palcos, em 1990, Mauri trabalhava nos bastidores dos shows dos irmãos mais famosos e Maurício era backing vocal da dupla.





O perfil oficial da dupla no Instagram tem mais de 83,3 mil seguidores. O pessoal de Mauri, 34,6 mil.





Casado com a apresentadora do SBT, Andrea Fabyanna, o último post do sertanejo foi uma homenagem para a mulher, que fez aniversário há três dias, no dia 4 de dezembro.









Leia a nota completa





"É com profunda tristeza e enorme pesar que comunicamos o falecimento de Mauri Lima, irmão de Chitãozinho e Xororó, em um trágico acidente ocorrido na tarde deste domingo, 7 de dezembro. O fato é muito recente e as informações ainda estão sendo apuradas e consolidadas, mas informamos que Maurício está fisicamente bem e sendo assistido. A família agradece o carinho e o entendimento de todos em se reservarem neste momento de profunda dor".





