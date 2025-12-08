Toffoli viajou para final da Libertadores com advogado de diretor do Banco Master

Dias após a viagem, Toffoli determinou sigilo máximo no caso do Banco Master.

O ministro do STF Dias Toffoli, torcedor do Palmeiras, viajou para Lima na semana passada em um jato privado do empresário Luiz Oswaldo Pastore para assistir à final da Copa Libertadores. A informação foi publicada pela coluna de Lauro Jardim, em O Globo.





No mesmo voo estava o advogado Augusto Arruda Botelho, ex-secretário nacional de Justiça do governo Lula, que defende Luiz Antonio Bull, ex-diretor de Compliance do Banco Master, preso em operação da PF junto com o banqueiro Daniel Vorcaro.





Dias após a viagem, Toffoli determinou sigilo máximo no caso do Banco Master e concentrou todas as decisões judiciais no STF, retirando a competência da Justiça Federal de Brasília.





Outro passageiro do jato foi o ex-deputado Aldo Rebelo, também palmeirense e conhecido crítico do STF, a quem já acusou de atuar como “poder paralelo” no Brasil.





