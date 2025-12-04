NÃO FIQUE DESEMPREGADO(A)! 88 VAGAS DE EMPREGO DISPONÍVEIS HOJE (4) EM SOBRAL

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS
Agente funerário 01
Ajudante de cozinha 01
Analista de logistica 01
Assistente de vendas 02
Auxiliar técnico de mecânica 01
Bordador, à máquina 01
Carregador (armazém) 01
Chapeiro 01
Confeiteiro 01
Consultor de vendas 17
Cozinheiro de restaurante 02
Cozinheiro geral 01
Desenhista projetista de construção civil 01
Empregado doméstico nos serviços gerais 01
Empregado domestico nos servicos gerais 01
Frentista 01
Garçom 02
Instalador de sistemas fotovoltaicos 01
Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados 01
Mecânico de automóvel 01
Mecânico de manutenção de máquinas industriais 01
Mecânico de refrigeração 01
Montador instalador de acessórios 01
Motorista de caminhão 03
Operador de caixa 01
Operador de empilhadeira 01
Representante comercial autônomo 04
Técnico de operações de telecomunicações 01
Técnico de refrigeração (instalação) 02
Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação 01
Técnico de vendas 02
Vendedor de serviços 12
Vendedor interno 02
Vendedor porta a porta 06
Vendedor pracista 08
Total 85
PESSOA COM DEFICIÊNCIA
OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS
Auxiliar administrativo 01
Operador de vendas (lojas) 02
Total 03
