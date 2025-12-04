CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

DETETIVE PARTICULAR - INVESTIGAÇÃO CONJUGAL

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!


 

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

quinta-feira, 4 de dezembro de 2025

PM é morta a tiros pelo companheiro, também policial, em Eusébio

quinta-feira, dezembro 04, 2025  Nenhum comentário

O policial militar foi baleado pela companheira e socorrido na UPA do município.
Uma policial militar (PM) foi baleada pelo companheiro, também PM, e morreu após uma discussão no carro do casal nesta quarta-feira (3), em Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Ambos trocaram tiros, mas a mulher não resistiu, apesar de ter sido socorrida.

Os PMs foram identificados como Larissa Gomes e Joaquim Filho. A dupla deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Eusébio, e o PM está em atendimento hospitalar. O soldado teria sido baleado na coxa.

Em nota, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) lamentou a morte da soldado, que tinha 26 anos.

"A policial foi vítima de lesão a bala após uma possível discussão conjugal. O companheiro dela, também policial militar, foi socorrido a uma unidade hospitalar, onde permanece internado, com quadro clínico estável e sob escolta policial", diz texto.

Segundo informações, os PMs estariam brigando dentro do carro, na avenida Cícero Sá, quando um sacou a arma para o outro.


Armas apreendidas

Conforme a PMCE, as duas armas dos policiais foram "apreendidas na cena do fato, assim como demais informações colhidas na ocorrência, serão apresentadas à Coordenadoria de Polícia Judiciária Militar e Disciplina (CPJM)".

Fonte: Diário do Nordeste

Veja mais sobre:

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 