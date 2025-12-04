PM é morta a tiros pelo companheiro, também policial, em Eusébio

O policial militar foi baleado pela companheira e socorrido na UPA do município.

Uma policial militar (PM) foi baleada pelo companheiro, também PM, e morreu após uma discussão no carro do casal nesta quarta-feira (3), em Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Ambos trocaram tiros, mas a mulher não resistiu, apesar de ter sido socorrida.





Os PMs foram identificados como Larissa Gomes e Joaquim Filho. A dupla deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Eusébio, e o PM está em atendimento hospitalar. O soldado teria sido baleado na coxa.





Em nota, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) lamentou a morte da soldado, que tinha 26 anos.





"A policial foi vítima de lesão a bala após uma possível discussão conjugal. O companheiro dela, também policial militar, foi socorrido a uma unidade hospitalar, onde permanece internado, com quadro clínico estável e sob escolta policial", diz texto.





Segundo informações, os PMs estariam brigando dentro do carro, na avenida Cícero Sá, quando um sacou a arma para o outro.









Armas apreendidas





Conforme a PMCE, as duas armas dos policiais foram "apreendidas na cena do fato, assim como demais informações colhidas na ocorrência, serão apresentadas à Coordenadoria de Polícia Judiciária Militar e Disciplina (CPJM)".





Fonte: Diário do Nordeste