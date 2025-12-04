Polícia Civil de SC cumpre mandado em Sobral contra suspeito de coagir criança a enviar pornografia

Policiais civis de Santa Catarina cumpriram mandado de busca e apreensão na cidade cearense.

Um homem de 19 anos foi alvo de mandado de busca e apreensão da Polícia Civil de Santa Catarina, nesta quarta-feira (3), em Sobral, na Região Norte do Ceará. Ele é suspeito de utilizar uma plataforma online para coagir uma criança de 9 anos a enviar vídeos com conteúdo pornográfico.





Os agentes chegaram até o suspeito após investigação da Delegacia de Polícia de Proteção à Mulher, à Criança e ao Adolescente (DPCAMI) da cidade catarinense de Blumenau, que apura crimes relacionados à produção e divulgação de pornografia infantil, tipificados nos artigos 240 e 241 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).









Equipamentos foram apreendidos





Após a expedição do mandado de busca e apreensão, três policiais civis de Blumenau foram até Sobral para cumprir a ordem judicial. Os agentes apreenderam quatro celulares, um tablet e seis pen-drives, que passarão por perícia.





A ofensiva contou com apoio da Polícia Civil do Ceará (PCCE). As investigações continuam com o objetivo de identificar possíveis novas vítimas.





