Sobralnet lança super promoção de Natal e reforça: “a melhor internet chegou para conectar você!”

A Sobralnet, reconhecida na região como a melhor internet, acaba de anunciar uma oferta especial de Natal que promete deixar o fim de ano dos sobralenses ainda mais conectado. A promoção traz 500 Mega de internet somados ao acesso ao HBO Max, tudo isso por apenas R$ 115,99 por mês.





O combo inclui alta velocidade para navegar, estudar, trabalhar e jogar, além de acesso aos conteúdos exclusivos da plataforma de streaming — séries, filmes e lançamentos imperdíveis.





A campanha, embalada pela temática natalina, reforça o compromisso da empresa em entregar qualidade, estabilidade e vantagens reais aos clientes que buscam o melhor da internet em Sobral e região.





Para contratar, a Sobralnet disponibiliza atendimento via WhatsApp e ligação gratuita pelo número 0800 911 1000.





A oferta é válida entre 03/12/2025 e 31/12/2025, sujeita a contrato de fidelidade de 12 meses, e não é cumulativa.





Com mais uma grande ação, a Sobralnet reforça por que é considerada a melhor internet: rápida, confiável e sempre pronta para oferecer a melhor conexão aos sobralenses.