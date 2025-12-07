Tentativa de chacina deixa dois mortos e quatro feridos na zona rural de Boa Viagem

Suspeitos efetuaram diversos disparos contra pessoas que estavam em um bar.

A madrugada deste domingo (7) foi marcada por um episódio de violência na zona rural de Boa Viagem, onde homens armados atacaram um bar na localidade de Santos Cosmo. Segundo informações preliminares, os suspeitos chegaram ao estabelecimento e efetuaram diversos disparos contra as pessoas que estavam no local.





Duas vítimas morreram ainda no local. Outras quatro foram atingidas pelos tiros e ficaram feridas. Há relatos também de pessoas que se machucaram enquanto tentavam fugir do ataque. Ao todo, oito pessoas deram entrada no Hospital e Casa de Saúde Adília Maria.





Três das vítimas baleadas precisaram ser transferidas para outras unidades de saúde devido à gravidade dos ferimentos. A Polícia Civil do Ceará (PCCE) investiga as circunstâncias do caso e busca identificar os responsáveis pelo ataque.





Via portal CN7