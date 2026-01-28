Cachorro Orelha: Familiares são indiciados por coagir testemunha

Nesta terça-feira (27), a Polícia Civil de Santa Catarina disse que indiciou três adultos suspeitos de coagir pelo menos uma testemunha na investigação sobre a morte do cachorro comunitário Orelha, em Florianópolis (SC). A corporação divulgou detalhes durante coletiva, nesta terça-feira (27).





A polícia revelou que os indiciados são os pais e o tio de um dos adolescentes que espancaram o animal. Dois deles são empresários e o outro é advogado.





Orelha foi brutalmente agredido na Praia Brava, área nobre de Florianópolis. Os quatro adolescentes envolvidos na agressão foram identificados e também teriam tentado afogar outro cachorro no mar.





Os nomes das três pessoas indiciadas não foram divulgados. A coação foi praticada contra o vigilante de um condomínio que teria uma foto do ocorrido.





Até o momento, 22 pessoas foram ouvidas pelos investigadores. A Justiça não autorizou a apreensão dos aparelhos eletrônicos dos adultos.





Os nomes dos adolescentes não foram divulgados por causa do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) que prevê sigilo para menores de 18 anos. Dois deles estão em Florianópolis e os outros dois viajaram para os Estados Unidos. As informações são do G1.