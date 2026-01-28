Pesquisa nacional: governo Lula é reprovado por 53 a 41% pelos brasileiros

Outros 41% aprovam o governo do petista; 6% não sabem ou não responderam.

Um levantamento feito pelo PoderData, divulgado nesta quarta-feira (28), mostra que 53% do eleitorado brasileiro reprova o governo do presidente Lula (PT).





Outros 41% aprovam o governo; 6% não sabem ou não responderam.





Em relação à primeira pesquisa referente ao governo “Lula 3”, a reprovação cresceu 14 pontos percentuais. Na época, 39% reprovavam a gestão do presidente.

Aprovação do governo LulaReprovam: 53%

Aprovam:41%

Não sabem/não responderam: 6%

A pesquisa PoderData entrevistou 2.500 pessoas, por telefone, entre os dias 24 e 26 de janeiro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.





Fonte: Diário do Poder