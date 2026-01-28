PRF apreende anfetaminas e conduz caminhoneiro por uso de drogas na BR-222

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) interceptou, na noite desta terça-feira (27), um motorista profissional que conduzia um veículo de carga sob efeito de substâncias psicoativas. A abordagem ocorreu no km 311 da BR-222, no topo da Serra da Ibiapaba, no município de Tianguá.





Os agentes realizavam uma fiscalização voltada à prevenção de acidentes quando se depararam com um caminhão executando manobras arriscadas na rodovia. Durante a abordagem, o condutor apresentou lentidão nas respostas motoras e dificuldade para realizar manobras simples, como o estacionamento do veículo, evidenciando alteração da capacidade psicomotora.





Na vistoria da cabine, os policiais encontraram 15 comprimidos de anfetamina, popularmente conhecida como “rebite”. O motorista, de 44 anos, apresentava sinais visíveis de fadiga mascarada pelo uso da substância, como olhos avermelhados e reflexos retardados.





Pela posse do entorpecente, o condutor foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil em Tianguá, onde foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), com base no artigo 28 da Lei de Drogas. O veículo foi retido para assegurar o cumprimento do descanso obrigatório do motorista e garantir a segurança da via. O caso foi encaminhado ao Juizado Especial Criminal do município.





Segundo a PRF, a fiscalização da jornada de trabalho e o combate ao uso de substâncias ilícitas por motoristas profissionais estão entre as prioridades da instituição para reduzir a letalidade nas rodovias brasileiras.





