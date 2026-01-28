Confronto com PM no interior do Ceará termina com dois presos e um morto

Uma ação da Polícia Militar do Ceará (PMCE) terminou com a prisão de dois homens e a morte de um terceiro, após confronto armado, na tarde desta terça-feira (27), no município de Umari, na região Centro-Sul do Estado. A ocorrência foi registrada no bairro Alto Pontes e envolveu equipes do 34º Batalhão e do Batalhão Especializado em Policiamento do Interior (BEPI).





Segundo a PM, os agentes receberam informações de que três suspeitos estariam escondidos em uma residência localizada na Travessa Alto Pontes. O grupo é apontado como responsável por disparos de arma de fogo em Ipaumirim, além de envolvimento em crimes em outras cidades do Ceará e da Paraíba.





No local, os policiais tentaram realizar a abordagem, mas os suspeitos reagiram e fugiram, pulando muros de imóveis vizinhos. Dois homens, de 21 e 25 anos, foram capturados por equipes do 34º BPM. O terceiro, de 23 anos, foi localizado posteriormente por policiais do BEPI em outro imóvel. Durante a tentativa de prisão, ele efetuou disparos contra os militares, que reagiram.





O suspeito foi baleado, socorrido ao hospital do município, mas não resistiu aos ferimentos. Com o grupo, foram apreendidos um revólver calibre .38 com seis munições deflagradas, 8,5 gramas de cocaína, uma motocicleta Honda Fan 125, quatro aparelhos celulares, cerca de R$ 200 em espécie e peças de vestuário.





Os dois presos e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia Regional de Ipaumirim. Eles foram autuados por organização criminosa, posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.





De acordo com a polícia, o homem morto possuía antecedentes criminais por lesão corporal dolosa e ameaça no contexto de violência doméstica. O suspeito de 21 anos já respondia por tentativa de homicídio doloso, enquanto o de 25 anos tinha registros por lesão corporal dolosa, incêndio qualificado e ameaça no contexto de violência doméstica.





Via portal CN7