Carregador esquecido na tomada pode encarecer na conta de luz

Deixar carregadores de celular conectados à tomada ou manter eletrodomésticos ligados mesmo fora de uso é um hábito comum em muitas residências. No entanto, segundo a Equatorial Goiás, esse comportamento pode provocar consumo invisível de energia ao longo do mês e aumentar os riscos à segurança elétrica dentro de casa.





A concessionária alerta que diversos aparelhos continuam consumindo eletricidade mesmo quando não estão em funcionamento direto. Esse consumo residual, conhecido como standby, ocorre em equipamentos como televisores, micro-ondas, cafeteiras e carregadores de celular. Embora individualmente pareça irrelevante, o gasto acumulado pode refletir no valor final da conta de luz.





De acordo com a executiva de Segurança do Trabalho da Equatorial Goiás, Suzane Caires, a prática é mais comum do que se imagina. Segundo ela, manter equipamentos conectados de forma contínua gera impacto financeiro quando somado ao longo do tempo. Além disso, o hábito exige atenção redobrada do ponto de vista da segurança.



