MST planeja enviar brigadas para a Venezuela e Faixa de Gaza

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) informou que pretende enviar brigadas de jovens para a Faixa de Gaza e também para a Venezuela. A ideia é que eles ajudar nessas dessas regiões. O tema foi abordado pela historiadora Simone Magalhães, representante do MST, nesta quarta-feira (21).





De acordo com ela, a ideia é que os jovens do MST ajudem na reconstrução da Venezuela e a “fortalecer” os palestinos.





– O Movimento Sem Terra do Brasil vai enviar uma brigada grande de jovens para continuar esse processo. Desde o produtivo, formativo, o que nós temos para intercambiar, que é nossa produção de alimentos agroecológicos, saudáveis, a produção de agroindústria. Podemos fazer um intercâmbio desses conhecimentos que desenvolvemos aqui há mais de quarenta anos. É isso que nossa brigada vai fazer na Venezuela – disse Simone Magalhães em entrevista a uma televisão estatal venezuelana.





O MST, no entanto, ainda não divulgou mais detalhes.



