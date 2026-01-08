CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

quinta-feira, 8 de janeiro de 2026

CONFIRA AS VAGAS DE EMPREGO DISPONÍVEIS HOJE (8) EM SOBRAL

quinta-feira, janeiro 08, 2026  Nenhum comentário

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Ajudante de motorista 01

Ajudante de obras 04

Armador de estrutura de concreto 20

Atendente de clínica médica 01

Atendente de padaria 01

Auxiliar de escritório 01

Auxiliar de limpeza 01

Auxiliar de linha de produção 03

Carpinteiro 25

Chapeiro 01

Churrasqueiro 01

Consultor de vendas 15

Cozinheiro de restaurante 01

Cozinheiro geral 01

Desenhista projetista de construção civil 01

Empregado doméstico arrumador 01

Encarregado de obras 01

Engenheiro civil 01

Garçom 01

Instalador de sistemas fotovoltaicos 01

Lubrificador de veículos automotores (exceto embarcações) 01

Marceneiro 01

Motofretista 01

Motorista de caminhão 01

Operador de empilhadeira 01

Padeiro 01

Pedreiro 31

Pizzaiolo 01

Representante comercial autônomo 03

Salgadeiro 01

Supervisor comercial 01

Técnico de operações de telecomunicações 01

Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação 01

Técnico em saúde bucal 01

Vendedor interno 03

Vendedor porta a porta 06

Vendedor pracista 06

Total 143

 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Auxiliar administrativo 01

Vendedor interno 01

Total 02


FONTE: https://idt.org.br/vagas-disponiveis

