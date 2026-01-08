Lula veta integralmente PL da Dosimetria em evento sobre 8/1

Projeto prevê a redução das penas dos condenados por tentativa de golpe de Estado.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vetou integralmente o Projeto de Lei (PL) da Dosimetria, que prevê a redução das penas dos condenados pelos atos do 8 de janeiro de 2023 e tentativa de golpe de Estado – incluindo seu rival político, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).





A assinatura do chefe do Executivo ocorreu durante cerimônia no Palácio do Planalto nesta quinta-feira (8), realizada em alusão à invasão da Praça dos Três Poderes em 2023. Segundo o governo, a solenidade visa “reforçar os valores da democracia”.





Com a decisão de Lula, o veto seguirá para análise do Congresso Nacional, onde os senadores e deputados deverão decidir se manterão ou derrubarão o veto presidencial em relação à proposta, que foi aprovada pela Câmara e Senado no fim do ano passado.





O texto prevê mudança no cálculo das penas, alterando a maneira como elas são somadas quando um réu foi condenado por crimes semelhantes. Na prática, portanto, o projeto absorveria o crime de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, se o réu já respondeu por tentativa de golpe de Estado. Nesse caso, somente a pena mais grave seria aplicada, não as duas. O projeto também tornaria mais rápida a progressão de regime.





A decisão tomada pelo presidente Lula não surpreende, pois ele mesmo já vinha sinalizando que vetaria a proposta.





– Com todo o respeito que eu tenho ao Congresso Nacional, na hora que chegar à minha mesa, eu vetarei. Isso não é segredo para ninguém, ao chegar à minha mesa, eu vetarei – declarou o chefe do Planalto em dezembro.





O petista, no entanto, optou por esperar para assinar o veto na solenidade em memória ao 8 de janeiro, como já havia indicado o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA).





– O governo é contra a dosimetria, e dia 8 o presidente vai vetar aquilo que foi aprovado, e vai depender do Congresso se derruba ou não – destacou Jaques Wagner.





Fonte: Pleno News