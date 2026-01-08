Servidores de Santana do Acaraú são presos suspeitos de homicídio em Massapê

Crime pode estar envolvido com disputa entre facções criminosas.

Quatro homens foram presos em Santana do Acaraú suspeitos de um homicídio em Massapê. Entre os suspeitos, estão um fiscal de contratos da Câmara Municipal de Santana do Acaraú, além de um funcionário e um ex-funcionário da prefeitura do mesmo município.









Os 04 presos são:





- Eduardo Daleyson Viana de Sousa, fiscal de contratos na Câmara Municipal de Santana do Acaraú;





- Carlos Eduardo da Silva, orientador social temporário na Prefeitura de Santana do Acaraú;





- Hebranitty Renan Borges Silva, que trabalhou em 2024 como auxiliar de serviços gerais temporário na Prefeitura de Santana do Acaraú;





- Francisco Albeci Martins Filho.





O grupo foi capturado pela Polícia Militar do Ceará na zona rural de Santana do Acaraú horas após o crime, que aconteceu na terça-feira (6). O homicídio aconteceu na localidade de Ipaguaçu Mirim, no município de Massapê. Eles passaram por audiência de custódia a quarta-feira (7), e a prisão em flagrante foi convertida em preventiva.





Segundo o g1, a Justiça avaliou que o crime pode estar envolvido com disputa entre facções criminosas.