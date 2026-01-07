Maduro "roubou" US$ 5 bilhões em ouro da Venezuela e escondeu na Suíça

O ouro foi enviado para Berna, onde deveria ser processado, certificado e posteriormente transferido, de acordo com relatos da emissora suíça SRF.

Entre 2013 e 2016, durante os primeiros anos do regime de Nicolás Maduro, a Venezuela exportou pelo menos 113 toneladas métricas de ouro — avaliadas em cerca de US$ 5,2 bilhões — para a Suíça, segundo dados alfandegários suíços analisados pela agência Reuters





Estes embarques do precioso metal, originários das reservas do Banco Central da Venezuela, ocorreram em um período marcado por sérias dificuldades econômicas e aumento das pressões internacionais sobre o governo de Maduro, que buscava levantar recursos em meio à crise econômica que afetava o país. O ouro foi enviado para Berna, onde deveria ser processado, certificado e posteriormente transferido, de acordo com relatos da emissora suíça SRF.





Não há registros de novas exportações de ouro venezuelano para a Suíça a partir de 2017, ano em que a União Europeia impôs sanções contra autoridades venezuelanas por supostas violações de direitos humanos e minar a democracia no país. Especialistas sugerem que a interrupção das exportações também pode ter refletido o profundo esgotamento das reservas de ouro do banco central venezuelano.





A revelação sobre os volumes e valores do ouro transferido ocorre logo após o governo da Suíça anunciar o congelamento de todos os bens localizados no país ligados a Maduro e a 36 pessoas associadas a ele, medida tomada como forma de impedir a transferência de ativos supostamente obtidos de maneira ilegal para outras contas no exterior. A ordem do governo suíço entrou em vigor imediatamente e terá validade de quatro anos.





Até o momento, não foi divulgado se os recursos ou ativos congelados estão diretamente ligados ao ouro transferido nos anos anteriores, ou mesmo qual seja o valor total desses ativos sob bloqueio. As autoridades suíças também não divulgaram detalhes sobre a identidade específica dos beneficiários ou contas envolvidas no esquema.





Via portal Folha do Estado