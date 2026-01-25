De joelhos, Nikolas Ferreira ora com a população pelo Brasil

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) conduziu uma oração ao fim do ato realizado em Brasília, neste domingo (25). Na ocasião, o parlamentar ajoelhou-se sobre o carro de som e pediu que Deus “tenha misericórdia desta nação”.





– Senhor, tu és Deus desta nação. E nós pedimos ajuda para nosso país. Nós não aguentamos tanta corrupção, maldade aqui no Brasil. Por favor, perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, e tenha misericórdia desta nação. Perdoe os nossos inimigos, mas nos dê força para enfrentar todo aquele que se levanta contra o bem – declarou Nikolas.





Vestido em uma bandeira do Brasil, o parlamentar ainda pediu que Deus “acorde os corações que estão dormindo”.





– Nós te pedimos, acorde os corações que estão dormindo. Pedimos não feche os olhos para o Brasil. Acorde esta nação para a Tua Glória. Porque é teu o Reino, a Glória e o Poder para todo o sempre. Amém! – finalizou.





O ato foi realizado ao fim da chamada Caminhada pela Justiça e Liberdade, realizada por ele durante toda a semana. Como gesto simbólico, Nikolas caminhou de Minas Gerais até Brasília, acompanhado de inúmeras figuras políticas.





Assista à oração completa a seguir: