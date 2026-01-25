Nikolas visita pessoas feridas após raio em ato no DF

Neste domingo (25), o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) foi ao Hospital de Base, em Brasília (DF), para visitar os manifestantes atingidos por um raio durante o ato realizado na Praça do Cruzeiro. Em conversa com a imprensa, o parlamentar esclareceu que foram 27 vítimas e nenhuma delas está em estado grave.





Nikolas criticou a tentativa de deturpar fatos sobre o evento. Ele apontou que o ocorrido foi um incidente natural.





– Fiz questão de vir aqui pessoalmente. (…) Aconteceu um incidente natural. Não foi por uma irresponsabilidade nossa, não foi por falta de organização, não foi por tumulto. Foi algo que foge do nosso controle. E eu não poderia deixar de vir aqui prestar nossa solidariedade, dizer que tem muita gente orando para que eles se recuperem logo e possam estar de volta para ajudar o nosso país.





Fonte: Pleno News