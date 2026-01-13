EUA orientam cidadãos a deixarem o Irã imediatamente

O governo dos Estados Unidos emitiu um alerta urgente orientando seus cidadãos a deixarem o Irã imediatamente. A recomendação foi divulgada por meio de canais oficiais do Departamento de Estado e ocorre em um contexto de crescente instabilidade política e social no país do Oriente Médio.





Segundo o comunicado, a situação de segurança no Irã se deteriorou de forma significativa nos últimos dias, com a intensificação de protestos contra o regime e o risco de confrontos violentos. As autoridades americanas alertam para a possibilidade de detenções arbitrárias, repressão por forças de segurança e dificuldades para deslocamento.





O aviso também destaca restrições impostas pelo governo iraniano às comunicações, incluindo bloqueios de internet, telefonia móvel e serviços digitais, o que pode dificultar pedidos de ajuda e o contato com familiares e autoridades estrangeiras.





Como os Estados Unidos não mantêm relações diplomáticas com o Irã, os serviços consulares para cidadãos americanos no país são extremamente limitados. Por isso, o governo recomenda que a saída seja feita o mais rápido possível, inclusive por rotas terrestres para países vizinhos, caso seja considerado seguro.





O alerta reforça ainda que cidadãos que optarem por permanecer no Irã devem estar cientes dos riscos elevados, da imprevisibilidade do cenário e da possibilidade de agravamento súbito da situação, com impactos diretos na segurança pessoal e no acesso a serviços básicos.





