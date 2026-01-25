Irmãos desaparecidos no Maranhão teriam sido vistas em hotel no centro de SP; polícia investiga

Uma denúncia anônima mobilizou as forças de segurança de São Paulo e do Maranhão neste fim de semana. A Polícia Civil paulista investiga o paradeiro dos irmãos Ágatha Isabelly, de 6 anos, e Allan Michael, de 4, que teriam sido vistos por volta das 18h de sábado (24) em um hotel na região da República, centro da capital paulista.





O estabelecimento citado na denúncia é o Hotel Piratininga, localizado no Largo General Osório, no Centro Histórico. De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o local está sendo preservado para a realização de perícia, visando encontrar indícios que confirmem a passagem das crianças pelo local.





Os irmãos estão desaparecidos desde o dia 4 de janeiro, quando foram vistos pela última vez brincando na porta de casa, no povoado São Sebastião dos Pretos, zona rural de Bacabal (MA).





Na ocasião, eles estavam acompanhados de um primo, José Anderson, de 8 anos. O menino mais velho foi encontrado com vida três dias após o sumiço, caminhando sozinho em uma área de matagal a cerca de 10 quilômetros da residência da família. Desde então, buscas intensas foram realizadas na região maranhense, mas sem sucesso até o surgimento desta nova pista em território paulista.





A SSP-SP informou que a Polícia Civil do Maranhão já foi comunicada oficialmente sobre a denúncia para que as providências sejam adotadas de forma integrada. “Diligências estão em andamento para maiores esclarecimentos”, afirmou a pasta em nota.





Até o momento, não há confirmação oficial de que as crianças vistas no centro de São Paulo sejam, de fato, Ágatha e Allan. A polícia trabalha agora na análise de câmeras de segurança do hotel e da região para tentar identificar quem acompanhava os menores.









Leia a nota na íntegra da SSP-SP





A Polícia Civil investiga uma denúncia de que duas crianças, de 6 e 4 anos, desaparecidas no estado do Maranhão teriam sido vistas por volta das 18h deste sábado (24), em um hotel no bairro da República, no centro da capital. A Polícia Civil maranhense já foi notificada sobre o caso e diligências estão em andamento para o esclarecimento dos fatos.



