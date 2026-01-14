OPORTUNIDADE: IGS abre seleção para jovem aprendiz em Sobral

O Instituto de Gestão em Saúde de Sobral abriu processo seletivo simplificado para o programa jovem aprendiz 2026, com formação de cadastro de reserva para atuação em unidades de saúde de Sobral e na sede do instituto.





A seleção é destinada a jovens interessados em atuar nas áreas administrativa, serviços de saúde e arquivo/almoxarifado. A carga horária prevista é de 24 horas semanais, de segunda a sexta-feira, com remuneração baseada no salário mínimo/hora, conforme a legislação vigente.





Ao todo, estão sendo ofertadas 60 vagas para cadastro de reserva, que poderão ser convocadas conforme a necessidade da instituição ao longo de 2026.





Os candidatos devem enviar currículo simplificado, dentro do prazo estabelecido no edital, exclusivamente para o e-mail selecaoaprendiz@igssobral.com.br . No campo assunto da mensagem, é obrigatório constar: “Seleção jovem aprendiz 2026 – nome completo”.





O IGS destaca que a iniciativa reforça o compromisso com a formação profissional de jovens, além de incentivar a diversidade e a inclusão no ambiente de trabalho, acolhendo candidaturas sem distinção de gênero, raça, orientação sexual, idade ou qualquer outra característica.