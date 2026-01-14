CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

quarta-feira, 14 de janeiro de 2026

Ceará registra aumento nos casos de maus tratos contra animais

O Ceará registrou um aumento de 348% nos casos de maus-tratos contra animais nos últimos seis anos, segundo dados de um novo painel lançado pela Supesp em parceria com a Secretaria de Proteção Animal.

Em 2019, foram contabilizadas 252 ocorrências, número que saltou para 1.131 casos em 2024, evidenciando o crescimento expressivo do problema. A alta começou a se intensificar a partir de 2020, com 684 registros, chegando a 1.031 casos em 2021. Em 2022, houve leve queda para 978 ocorrências, mas os números voltaram a subir em 2023 (996) e 2024 (1.089).

Os dados reforçam o alerta das autoridades sobre a gravidade e a persistência dos maus-tratos contra animais no estado.

Via portal Sobral em Revista

