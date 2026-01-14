Idosa de 71 anos mata a mãe de 102 anos e motivo choca o mundo

Um caso que expõe a crescente crise do cuidado de idosos no Japão voltou a repercutir internacionalmente depois que uma mulher de 71 anos foi condenada por matar sua mãe de 102 anos após anos de cuidados extenuantes e solidão no papel de cuidadora principal. O episódio, ocorrido em 22 de julho de 2024, na cidade de Kunitachi, na região de Tóquio, evidencia os desafios sociais de um país que enfrenta um dos envelhecimentos populacionais mais acelerados do mundo.





Segundo relatos da imprensa internacional e registros policiais, Yoko Komine estrangulou e esfaqueou sua mãe, Fuku Komine, que vivia com demência avançada e fragilidade física extrema. Komine havia vivido com a mãe por mais de uma década, assumindo sozinha a maior parte dos cuidados necessários, desde higiene até alimentação e locomoção, tarefas que se tornaram progressivamente mais difíceis à medida que a mãe envelheceu.





Na manhã de 22 de julho de 2024, Komine ligou para os serviços de emergência confessando o que havia feito. Quando a polícia chegou ao local, encontrou a idosa de 102 anos sem vida na cama, com marcas de estrangulamento e ferimentos de faca. Segundo vizinhos e depoimentos publicados, a tensão emocional e física acumulada ao longo dos anos contribuiu para o desespero de Komine, que repetidamente relatou sentir-se “sozinha e sem apoio” diante da rotina exaustiva de cuidado.





O caso ganhou ampla repercussão em 2025 após a conclusão do julgamento no Tribunal Regional de Tachikawa, quando Komine foi condenada a três anos de prisão, com pena suspensa por cinco anos, em uma decisão que reconheceu o impacto do esgotamento físico e psicológico no crime. O tribunal considerou a pena com “grande margem para compaixão”, destacando a sobrecarga enfrentada pela acusada como um fator mitigador na sentença.





Fonte: MSN