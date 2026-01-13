Pensionista do TST recebe quase R$ 400 mil em um único mês

Pagamentos elevados a aposentados e pensionistas do Tribunal Superior do Trabalho (TST) chamaram atenção no mês de novembro, conforme dados disponíveis no Portal da Transparência.





Em um dos casos, uma pensionista recebeu R$ 393,6 mil líquidos, valor impulsionado principalmente por vantagens eventuais, que elevaram de forma significativa o montante final creditado pelo tribunal.





Além desse pagamento, outros inativos, pensionistas e até um ministro da Corte tiveram rendimentos líquidos superiores a R$ 100 mil no mesmo período.





O segundo maior valor foi destinado a Geraldo Silva Camargo, técnico judiciário aposentado, que recebeu R$ 246,2 mil líquidos. O total foi influenciado por R$ 234,2 mil em vantagens eventuais, compondo um rendimento bruto de R$ 250,6 mil.





Outro técnico judiciário inativo, Francisco José Pierre Carneiro Junior, teve pagamento líquido de R$ 167 mil em novembro.





Desse total, R$ 143,8 mil corresponderam a indenizações, dentro de um valor bruto de R$ 174,4 mil. Já o pensionista Paulo Henrique Franco de Araujo recebeu R$ 164,9 mil líquidos, sendo R$ 164,2 mil provenientes de vantagens eventuais, em um montante bruto de R$ 174,2 mil.





Em nota, o TST explicou que as vantagens eventuais englobam itens como abono constitucional de um terço de férias, indenização de férias, antecipação de remuneração de férias, gratificação natalina e sua antecipação, adicional por serviço extraordinário, substituições, pagamentos retroativos, entre outros benefícios semelhantes.





Outros pagamentos expressivos também foram registrados. Luiz Claudio Gonçalves, técnico judiciário aposentado, recebeu R$ 151,7 mil líquidos, valor formado por R$ 106,8 mil em indenizações e R$ 27,7 mil em vantagens eventuais.





Paulo Martins Vieira, também inativo, teve rendimento líquido de R$ 143 mil, sendo R$ 125,8 mil provenientes de indenizações.





Entre os magistrados, o ministro Amaury Rodrigues Pinto Júnior aparece com rendimento líquido de R$ 102,3 mil em novembro. O valor inclui R$ 47,3 mil em vantagens eventuais e R$ 17,2 mil em indenizações, além do subsídio e de vantagens pessoais.





De acordo com os dados oficiais, os maiores pagamentos realizados pelo TST no mês foram influenciados principalmente pelas vantagens eventuais, que variaram de R$ 47,3 mil a R$ 468,1 mil, e pelas indenizações, com valores entre R$ 17,2 mil e R$ 143,8 mil.





Segundo informações publicadas pelo jornal O Estado de S. Paulo, o tribunal esclareceu que a rubrica indenizações inclui benefícios como auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, auxílio-saúde, auxílio-natalidade, auxílio-moradia, ajuda de custo e pagamentos de natureza retroativa.





Ainda conforme o TST, no caso da pensionista que recebeu o maior valor, a concessão da pensão vitalícia decorre de decisão judicial, com efeitos retroativos à morte do ex-servidor, ocorrida em 2021.





O passivo acumulado entre 2021 e 2025 foi quitado integralmente na folha de pagamento de novembro de 2025.





Fonte: Folha do Estado