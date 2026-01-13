Quase 2 mil presos não retornam para a prisão

Durante a saidinha de Natal de 2025, mais de 46 mil detentos do regime semiaberto em diversos estados brasileiros foram autorizados a deixar temporariamente os presídios para passar o feriado com a família. Entre eles, aproximadamente 1,9 mil não retornaram dentro do prazo, sendo considerados foragidos.





Os números variam entre os estados. No Rio de Janeiro, a taxa de não retorno chegou a 14%, incluindo detentos de alta periculosidade. Em São Paulo, 1.131 presos não voltaram, enquanto em outros estados, como Tocantins, todos retornaram normalmente. O benefício não foi concedido em oito unidades da federação, que optaram por suspender a saída temporária neste período.





A saída temporária é destinada a presos que trabalham ou estudam durante o dia e apresentam bom comportamento, sendo proibida para condenados por crimes hediondos ou com grave violência. Recentes alterações legais limitaram o benefício a atividades educacionais e profissionalizantes, reforçando a fiscalização sobre quem recebe a autorização.





O episódio reacende o debate sobre segurança pública e ressocialização. Enquanto especialistas defendem a manutenção do benefício como ferramenta de reintegração, parlamentares e autoridades reforçam a necessidade de regras mais rigorosas para evitar fugas e proteger a sociedade.



