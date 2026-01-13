Trump diz que punirá países que fizerem negócios com Irã

Nesta segunda-feira (12), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que qualquer país que “fizer negócios” com o Irã será punido com uma tarifa de 25% por parte do governo americano. Ele se manifestou por meio de sua conta na rede Truth Social.





– Esta ordem é imediata e final – disse Trump.





A advertência foi feita depois que, segundo o portal de notícias americano Axios, o chanceler do Irã, Abbas Araghchi, entrou em contato com o enviado especial de Trump para o Oriente Médio e a Ucrânia, Steve Witkoff, no último fim de semana, com a aparente intenção de reduzir a tensão com Washington.





Os contatos ocorreram após Trump ameaçar atacar o Irã em resposta à repressão ordenada contra as manifestações que estão abalando o país e que deixam um elevado número de mortos e detidos.





Por sua vez, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou mais cedo, em uma entrevista coletiva, que Trump não descarta ações militares no Irã.





Teerã mantém relações comerciais com vários países e tem o Brasil como principal parceiro no intercâmbio de produtos agrícolas e fertilizantes.





*Com informações da Agência EFE