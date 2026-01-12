Empresa ligada a Careca do INSS deu R$ 700 mil a ministra do STM

Uma empresa ligada ao empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, efetuou um pagamento de R$ 700 mil ao escritório de advocacia de Verônica Abdalla Sterman, atualmente ministra do Superior Tribunal Militar (STM). A transação aparece em um Relatório de Inteligência Financeira (RIF) produzido pelo Coaf e encaminhado à CPMI do INSS.





De acordo com o documento, o valor foi pago pela ACX ITC Serviços de Tecnologia S/A, uma das firmas apontadas pela Polícia Federal (PF) como parte da estrutura utilizada pelo empresário para movimentar recursos. O período analisado pelo Coaf foi de outubro de 2024 a fevereiro de 2025, e o pagamento ocorreu antes da posse de Verônica Sterman no STM, que ocorreu em setembro do ano passado.





O repasse foi feito em parcela única, diretamente ao escritório de Sterman. No entanto, não foram localizados registros de processos judiciais em que ela tenha atuado em favor da ACX ITC ou de empresas do mesmo grupo. A informação foi divulgada pela coluna de Andreza Matais, do site Metrópoles.





Enquanto advogada, Sterman atuou para figuras de destaque da política nacional, como a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT), o ex-ministro Paulo Bernardo e o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB). Os três apoiaram sua indicação ao STM, que acabou sendo feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).





Segundo o RIF, o pagamento partiu de uma conta da ACX ITC no Banco do Brasil, aberta em São Caetano do Sul (SP). Apenas nos quatro meses analisados, a conta movimentou R$ 266,6 milhões. Em nota, Verônica Sterman afirmou que o pagamento recebido da ACX ITC corresponde à elaboração de três pareceres jurídicos, todos relacionados a questões criminais envolvendo as atividades da empresa.





Ela declarou ainda desconhecer qualquer vínculo da ACX ITC com o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes.





– Em relação ao questionamento apresentado, a ministra do Superior Tribunal Militar Verônica Sterman informa que desconhece que a empresa mencionada pertença ao empresário citado e que não mantém qualquer relação com ele – completou.





