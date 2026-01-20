PMCE prende homem por extorsão após falsa proposta de emprego em Fortaleza

Suspeito entrou em contato com a vítima por meio de uma falsa proposta de emprego.

A Polícia Militar do Ceará (PMCE), por meio do 17º Batalhão, prendeu em flagrante, na manhã da última sexta-feira (16), um homem suspeito de extorsão no bairro Granja Lisboa, em Fortaleza.





A ação teve início após o serviço de inteligência da PMCE identificar que uma jovem de 18 anos estava sendo vítima de chantagem e ameaças. Conforme apurado, o suspeito entrou em contato com a vítima por meio de uma falsa proposta de emprego e passou a constrangê-la, exigindo o envio de fotos e vídeos íntimos.





De posse do material, o homem passou a exigir vantagem econômica, sob ameaça de divulgação do conteúdo, além de obrigar a vítima a manter relação sexual como condição para apagar os arquivos. Diante da gravidade do caso, os policiais montaram uma operação para prender o suspeito.





O homem solicitou um veículo por aplicativo para que a jovem se deslocasse até o bairro Siqueira, onde ele a aguardava em uma motocicleta. Ao perceber a presença policial, tentou fugir, mas foi alcançado e abordado na Rua Oscar Araripe, no bairro Bom Jardim.





O suspeito, de 34 anos, foi conduzido à autoridade policial competente, onde foi autuado com base no artigo 158 do Código Penal, que trata do crime de extorsão. A vítima recebeu o devido acompanhamento por parte das autoridades.





Fonte: CN7