quarta-feira, 21 de janeiro de 2026

Polícia Civil prende em flagrante homem com mais de 2 kg de drogas em São Gonçalo do Amarante/CE

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) prendeu em flagrante, na tarde dessa segunda-feira (19), um homem em posse de mais de dois quilos de drogas para comercialização no município de São Gonçalo do Amarante – Área Integrada de Segurança 23 (AIS 23) do Estado.

A equipe policial da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) tomou conhecimento de que um indivíduo estaria traficando drogas no distrito de Parada e diligenciou até a região, onde localizou o suspeito, de 30 anos. Com ele, foi localizado um invólucro de maconha. Os policiais continuaram as diligências e, na residência do homem, encontraram dois quilos de maconha e entre 150 e 200 gramas de cocaína.

Diante dos fatos, o indivíduo foi conduzido para a unidade policial, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Agora, ele está à disposição da Justiça.

Fonte: PC/CE

