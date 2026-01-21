O "IPVA" de um Corolla 2025 no Paraguai custa 350 reais no Brasil passa dos R$7.000

No Paraguai, a carga tributária sobre carros zero quilômetro é baixa quando comparada à brasileira. O preço do veículo inclui basicamente o Imposto sobre Valor Agregado, de cerca de dez por cento, além de taxas administrativas reduzidas. Não existem tributos equivalentes ao Imposto sobre Produtos Industrializados, ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços nem às contribuições federais aplicadas no Brasil. Já no Brasil, os impostos embutidos no valor de um carro novo são elevados e podem representar entre trinta e quarenta e cinco por cento do preço final, somando Imposto sobre Produtos Industrializados, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, PIS e Cofins, o que encarece significativamente o produto ao consumidor.





Quando se trata de importação de veículos, tanto o Brasil quanto o Paraguai cobram impostos ao trazer um carro de outro país, porém com impactos muito diferentes. No Brasil, a importação envolve Imposto de Importação de 35%, IPI que pode chegar a cerca de 25%, PIS e Cofins de importação em torno de 11,6% e ICMS entre 17% e 18%, o que faz a carga total alcançar aproximadamente 70% a 80% sobre o valor do veículo.





No Paraguai, também há tributação na importação, mas com estrutura mais simples e carga menor, o que contribui para preços mais baixos no mercado local. Em relação ao imposto anual, o Brasil cobra o IPVA, que varia conforme o estado e normalmente fica entre 2% e 4% do valor do carro por ano.





Já no Paraguai não existe IPVA: o proprietário paga a Habilitación Vehicular, uma taxa anual municipal, com valores aproximados de 462,00 reais para veículos zero quilômetro, 350,00 reais para veículos de um a quatro anos, 231,00 reais para veículos de quatro a oito anos e 154,00 reais para veículos com mais de oito anos, sem relação direta com o valor de mercado do automóvel. Um Corolla Cross XRX ano 2024 modelo 2025 pagaria 7400 reais aproximadamente em São Paulo, já no Paraguai esse valor estaria próximo ao de 350 reais.





