Roseana Sarney recebe alta hospitalar após internação

Deputada estava com pneumonia e luta contra câncer de mama triplo-negativo.

A deputada federal Roseana Sarney (MDB-MA), de 72 anos, recebeu alta hospitalar nesta terça-feira (20), após ser internada para tratar um quadro de pneumonia. A informação foi divulgada pela própria parlamentar em seu perfil no Instagram.





– Comemorando com Dr. Roberto Kalil minha alta hospitalar – escreveu em publicação.





Roseana trata um câncer de mama triplo-negativo, considerado um dos subtipos mais agressivos da doença. Segundo a parlamentar, ela havia recebido alta hospitalar em 15 de janeiro, mas precisou retornar à unidade de saúde no dia seguinte, após o diagnóstico de pneumonia.





Por orientação médica, a última sessão de quimioterapia, prevista para o dia 27 de janeiro, foi suspensa.





Roseana foi a primeira mulher eleita governadora de um estado brasileiro. Filha do ex-presidente José Sarney, comandou o Maranhão por quatro mandatos, foi senadora e atuou como líder do governo no Congresso Nacional.





*AE